Желательно закончить войну в этом сроке президента Трампа — Зеленский

Украина готова к переговорам. Фото: скриншот с видео

Нужно реальное прекращение огня, Украина к этому готова, кроме того, украинская сторона рассчитывает на поддержку США. Президент Владимир Зеленский заявил, что желательно завершить войну в этом сроке президента Дональда Трампа. Об этом сообщил глава государства в своем вечернем обращении.



«Нужно реальное прекращение огня. Нужно реальное окончание войны. Украина готова встречаться на самом высоком уровне — это уровень именно решений», — отметил он.



Зеленский заявил, что готов встречаться, в частности и с главой Кремля Владимиром Путиным.



«И желательно закончить войну в этом сроке президента Трампа. Я очень рассчитываю на его помощь. Очень рассчитываю на влияние Соединенных Штатов. Это то, что может помочь. Санкции нужны. Дипломатия нужна. Безопасность нужна», — резюмировал президент.



Стоит отметить, что Трамп будет президентом США до января 2029-го года.



Напомним, президент США Дональд Трамп сообщил, что откладывает введение новых санкций против России в ожидании возможного заключения соглашения о прекращении войны в Украине.

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