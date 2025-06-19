В УЗ рассказали, какие поезда будут курсировать вместо электропоезда Краматорск-Верховцево

С27 июня меняются маршруты до/со станции Каменское-Пассажирское. Фото: pixabay

С конца июня в связи с переходом на летний график внедряются изменения в курсировании, маршрутах и графиках пригородных поездов в Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе «Укрзализныци».



Как отмечается, с 27 июня меняются маршруты до/со станции Каменское-Пассажирское:



- №7008/7007 будет курсировать по маршруту Краматорск-Каменское-Пассажирское (вместо Краматорск-Верховцево).



- №7010/7009 будет курсировать по маршруту Каменское-Пассажирское- Краматорск (вместо Верховцево-Краматорск).



Их маршрут пролегает через Днепропетровскую, Харьковскую и Донецкую области.



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