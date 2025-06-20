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С ранением в плену: «азовец» из Мариуполя вернулся домой спустя три года

20 июня 2025, 08:00

С ранением в плену: «азовец» из Мариуполя вернулся домой спустя три года

С ранением в плену: «азовец» из Мариуполя вернулся домой спустя три года

Военнослужащий полка «Азов» Евгений Смирнов провел в плену 3 года и 1 месяц.Евгений родом из Мариуполя. Он был тяжело ранен в ногу во время обороны города. Бойцы вынесли его с окружённого завода «Азовсталь» на носилках.

Во время плена россияне пытали бойца, несмотря на его тяжёлое состояние. Евгений находился в таких колониях, как Кировское, Донецком госпитале для военнопленных и в СИЗО РФ города Кизил.

9 июня 2025 года он оказался на обмене.

«Это было для меня неожиданно. Я ожидал следующего этапа. У меня есть проблемы со здоровьем, но когда я вернулся домой, в родную страну, я забыл об этом. Я был очень рад слышать украинскую речь, видеть родные лица. Когда мы ехали, все выходили к нам, встречали. Эта поддержка сильно повлияла на моё эмоциональное состояние. Я горжусь тем, что у нас такие искренние люди. Наша страна невероятна. Как только я увидел эти улыбки от радости и слёзы тех, кто не встретил своих родных — я был готов прямо сейчас вернуться в тот ад, чтобы отомстить за нашу страну, за наших лучших людей, за наши мечты. И чтобы наша страна жила спокойно. Спасибо вам всем от всей души. Слава Украине!», — сказал военнослужащий в комментарии «Новостям Донбасса».

Сейчас Евгений проходит реабилитацию в Полтавской области, но вскоре его переведут в Киевский госпиталь.

Подробнее о Евгении и его маме читайте в материале: Вернулась за сыном-«азовцем» в оккупированный Мариуполь: мать 3 года ждала его из плена.

Как сообщалось, 19 июня Украина и Россия провели новый этап обмена военнопленными. Среди освобожденных военнослужащих ВСУ есть представители Военно-морских сил, Десантно-штурмовых войск, Сил территориальной обороны. Все освобожденные – представители рядового и сержантского состава.

Напомним, что предыдущий этап этого масштабного обмена военнопленными состоялся 14 июня.

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