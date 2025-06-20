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В Харькове от атаки дронов пострадали дети и жилые дома

20 июня 2025, 07:42

В Харькове от атаки дронов пострадали дети и жилые дома

Результат атаки БПЛА по Харькову. Фото: ГСЧС Результат атаки БПЛА по Харькову. Фото: ГСЧС

В ночь на 20 июня враг совершил массированную атаку ударными беспилотниками по Харькову и пригороду. Под удары попали Шевченковский и Основянский районы областного центра, а также Харьковский район области. Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области. 



По предварительным данным, за медицинской помощью обратились четыре гражданских лица, среди них — две несовершеннолетние девушки в возрасте 12 и 17 лет.

В результате попаданий произошло возгорание на четырёх локациях: горела крыша 6-этажного недостроенного дома на площади 1000 м², конструктивные элементы хозяйственной постройки площадью 10 м², а также три ангара на территории гражданского предприятия общей площадью 1500 м².

Кроме того, по сообщению официального Telegram-канала председателя Харьковской областной государственной администрации Олега Синегубова, повреждены многоквартирные жилые дома и легковые автомобили.

Напомним, в ночь на 18 июня российские оккупанты нанесли удар по жилому кварталу Святогорска Донецкой области с помощью ЗРК С-300.

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