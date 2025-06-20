Россия массированно атаковала Одессу дронами: пострадали 13 человек — ГСЧС

Спасатели ликвидируют последствия пожара после атаки российского беспилотника в Одессе ночью 20 июня. Фото: ГСЧС

Российские дроны ночью 20 июня атаковали Одессу: в результате обстрела повреждены несколько многоэтажных домов и корпуса высших учебных заведений, есть информация о пострадавших. Об этом сообщает ГСЧС.

Отмечается, что зафиксировано более десяти попаданий, возникли масштабные пожары. Пламя полностью охватило 4-этажный жилой дом. Сотрудники ГСЧС спасли 3 человека, еще 6 эвакуировали.

Во время ликвидации пожара и эвакуации людей на спасателей обрушились конструкции — пострадали трое пожарных, сейчас они в больнице в стабильном состоянии.

Внимание: на видео слышна ненормативная лексика!

Также пострадал 23-этажный жилой дом – огонь охватил 18, 19 и 20 этажи. Эвакуировано 600 человек. Из заблокированной квартиры спасены 3 человека, среди них двое детей.

По информации спасателей, пожары также охватили еще 5 жилых домов и 3 автомобиля.

Всего пострадали 13 человек, из них 3 спасателя.

ГСЧС вместе с добровольцами продолжают работать на местах.