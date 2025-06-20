Россияне убили жителя Константиновки, ранены 6 человек

За 19 июня россияне убили одного жителя Донецкой области — в Константиновке. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.
«Еще шесть человек в области за сутки получили ранения. Оккупанты ранили одного жителя Константиновки, трёх жителей Нового Донбасса и двух человек в Покровске», — уточнил глава Донецкой ОВА.
По данным администрации, общее количество жертв российских атак в Донецкой области (без учета Мариуполя и Волновахи) составляет 3271 погибший и 7332 раненых.
Ранее на заседании Совета обороны Донецкой области было принято решение выделить более 70 миллионов гривен подразделениям Сил обороны, которые сдерживают оборону региона.
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