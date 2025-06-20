В Луганской области оккупанты хотят вдвое увеличить тариф на водоснабжение. Кого это касается

В оккупированной Луганской области тариф на водоснабжение хотят увеличить вдвое. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Алексей Харченко.



По его словам, это касается жителей, у которых не установлены приборы учета.



«Если раньше плату за воду им выставляли, применяя коэффициент 1,5 от норматива, то после принятия решения эту норму будут умножать на три», – отметил начальник ЛОВА.

Напомним, что Россия усилит влияние пропаганды на молодежь в оккупированной Луганской области.