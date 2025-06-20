«Вампиры» ВСУ теряют актуальность из-за FPV-дронов РФ

Украинский гексакоптер «Вампир» в объективе FPV-дрона армии РФ. Фото: НД

Гексакоптер «Вампир» нуждается в технологической доработке — на ряде направлений он стал неактуален, поскольку войска РФ быстро его обнаруживают и сбивают FPV-дронами. Об этом сообщил боец 24-го отдельного штурмового батальона «Айдар» Станислав Бунятов с позывным «Осман».



«В идеале — увеличение рабочей высоты за счёт боекомплекта с донаведением. Скоро мы не сможем сбрасывать ТМ-ки на оккупантов», — отметил он.



Минобороны РФ опубликовало видео, на которых расчёты ударных БПЛА группировки войск «Восток» поражают гексакоптеры «Вампир» (также известные как «Баба-Яга») в районе населённого пункта Шевченко Донецкой области.



По данным Генштаба ВСУ, за минувшие сутки противник нанёс один ракетный и 55 авиаударов по позициям украинских подразделений и населённым пунктам, а также задействовал 2798 дронов-камикадзе.

Ранее «Новости Донбасса» показали первый случай, когда вражеский FPV-дрон с оптоволоконным управлением уничтожает гексакоптер Vampire.