Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Мирноград Авдеевка Краматорск Бахмут

«Вампиры» ВСУ теряют актуальность из-за FPV-дронов РФ

20 июня 2025, 12:02

«Вампиры» ВСУ теряют актуальность из-за FPV-дронов РФ

Украинский гексакоптер «Вампир» в объективе FPV-дрона армии РФ. Фото: НД Украинский гексакоптер «Вампир» в объективе FPV-дрона армии РФ. Фото: НД

Гексакоптер «Вампир» нуждается в технологической доработке — на ряде направлений он стал неактуален, поскольку войска РФ быстро его обнаруживают и сбивают FPV-дронами. Об этом сообщил боец 24-го отдельного штурмового батальона «Айдар» Станислав Бунятов с позывным «Осман».

«В идеале — увеличение рабочей высоты за счёт боекомплекта с донаведением. Скоро мы не сможем сбрасывать ТМ-ки на оккупантов», — отметил он.

Минобороны РФ опубликовало видео, на которых расчёты ударных БПЛА группировки войск «Восток» поражают гексакоптеры «Вампир» (также известные как «Баба-Яга») в районе населённого пункта Шевченко Донецкой области.

По данным Генштаба ВСУ, за минувшие сутки противник нанёс один ракетный и 55 авиаударов по позициям украинских подразделений и населённым пунктам, а также задействовал 2798 дронов-камикадзе.

Ранее «Новости Донбасса» показали первый случай, когда вражеский FPV-дрон с оптоволоконным управлением уничтожает гексакоптер Vampire

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях

ТЕГИ

Места
Шевченко Донецкая область
Прочее
гексакоптер Vampire удар FPV-дронов РФ

Другие публикации

@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
13:50
Россияне массово перебрасывают военную технику в оккупированной Луганской области: в «АТЕШ» назвали причину
13:17
Оккупированная Попасная в Луганской области: в разрушенном городе остаются 250 жителей
11:51
В Луганской области оккупанты хотят вдвое увеличить тариф на водоснабжение. Кого это касается
09:38
Россия усилит влияние пропаганды на молодежь в оккупированной Луганской области – ОВА
09:03
Военный «Урал» РФ насмерть сбил девушку в Луганске
15:42
РФ готовит мединструкторов из студентов на оккупированных землях
13:53
На Донетчине будут судить шестерых бойцов ВСУ: оккупанты их обвиняют в «убийстве и ранении людей» под Мариуполем
12:24
Возле оккупированного Мариуполя собираются построить объездную автодорогу
11:17
РФ массово раздаёт повестки на ВОТ: теперь с 27 до 30 лет
10:55
«Утечка» правды: как один репортаж о милитаризации детей заставил оккупантов в Мариуполе паниковать
09:42
«АТЕШ» выявил ложный манёвр армии РФ между Джанкоем и Феодосией
08:57
На Луганщине оккупанты привлекли десятки тысяч юношей и девушек к «добровольческому корпусу» России – ОВА
18:59
В Мариуполе оккупанты более трех лет обещают жителям восстановить разрушенный дом
18:24
ГУР: В оккупированном Бердянске ликвидировали предателя и военного преступника Михаила Грицая
17:47
Оккупированный Мариуполь получает воду по часам, а водохранилища продолжают высыхать
14:34
Оккупанты судят 21-летнего бердянца за комментарий
11:07
В оккупированной Кременной Луганской области военный зарезал 92-летнюю пенсионерку
10:42
РосСМИ сообщили о попытке взорвать чиновника на оккупированной части Запорожской области
10:30
РФ вербует украинских выпускников в военные вузы
09:14
В школах оккупированной Луганщины ввели новый российский эксперимент. В чем его суть
все новости
14:28
Обмен продолжился: появились кадры возвращения военнопленных
13:53
Запорожская ОВА передала военным 55 мотоциклов для фронта
13:50
Россияне массово перебрасывают военную технику в оккупированной Луганской области: в «АТЕШ» назвали причину
13:17
Оккупированная Попасная в Луганской области: в разрушенном городе остаются 250 жителей
13:13
РФ активизировала штурмы на фронте в июне — DeepState
13:09
Мэр Москвы сообщил о двух сбитых беспилотниках, летевших на столицу РФ
12:04
Спикер Кремля отреагировал на сообщения о возможном политическом убежище для Илона Маска в РФ
12:02
«Вампиры» ВСУ теряют актуальность из-за FPV-дронов РФ
11:51
В Луганской области оккупанты хотят вдвое увеличить тариф на водоснабжение. Кого это касается
11:35
Российская армия ударила по складам в Донецкой области: возник масштабный пожар
11:23
Войска РФ сегодня утром несколько раз обстреляли Константиновскую громаду
10:45
Российские войска оккупировали село в Донецкой области – DeepState
10:22
Илон Маск попросил убежище в России — СМИ
10:12
Разведка НГУ взяла в плен пятерых оккупантов под Покровском
10:09
Российский дрон атаковал частный сектор в Покровске: есть раненые
09:49
В Одессе один человек погиб при ударе беспилотников, 14 ранены — прокуратура
09:38
Россия усилит влияние пропаганды на молодежь в оккупированной Луганской области – ОВА
09:23
Украинская армия отбила у войск РФ позиции в Сумской области – ISW
09:06
«Завалил, а потом ел две недели»: в ГУР опубликовали доказательства каннибализма в российской армии
09:03
Военный «Урал» РФ насмерть сбил девушку в Луганске
все новости
ВИДЕО
Украинский гексакоптер «Вампир» в объективе FPV-дрона армии РФ. Фото: НД «Вампиры» ВСУ теряют актуальность из-за FPV-дронов РФ
20 июня, 12:02
Момент пленения российских пехотинцев разведчиками НГУ на Покровском направлении. Скриншот с видео операции. Разведка НГУ взяла в плен пятерых оккупантов под Покровском
20 июня, 10:12
Перехват разговора оккупантов с доказательствами каннибализма в армии РФ. Фото: кадр из видео «Завалил, а потом ел две недели»: в ГУР опубликовали доказательства каннибализма в российской армии
20 июня, 09:06
Момент наезда оккупантов на девушку в Луганске. Фото: кадр из видео Военный «Урал» РФ насмерть сбил девушку в Луганске
20 июня, 09:03
Последствия российского обстрела Славянска ночью 20 июня. Фото: ГВА Пять ударных беспилотников ночью атаковали Славянск
20 июня, 08:54
Спасатели ликвидируют последствия пожара после атаки российского беспилотника в Одессе ночью 20 июня. Фото: ГСЧС Россия массированно атаковала Одессу дронами: пострадали 13 человек — ГСЧС
20 июня, 08:26
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор