Спикер Кремля отреагировал на сообщения о возможном политическом убежище для Илона Маска в РФ

Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото: ТАСС

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отказался комментировать сообщения о том, что американский бизнесмен Илон Маск попросил убежища в России.

«Давайте дождемся заявлений МИД или заявлений Маска перед тем, как что-то комментировать», — сказал он журналистам сегодня на полях Петербургского международного экономического форума, передает прокремлевское агентство РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Министерство иностранных дел России якобы получило запрос на предоставление убежища от американского миллиардера Илона Маска. Об этом журналистам сообщил вице-спикер Госдумы РФ Владислав Даванков

В начале июня между Маском и Трампом произошла публичная перепалка из-за предложенного президентом масштабного законопроекта о сокращении федеральных расходов.

Предприниматель и хозяин Белого дома обменялись несколькими оскорбительными репликами в соцсетях, но позже Маск выразил сожаление о некоторых своих постах и удалил их. Трамп заявил, что не исключает примирения с бизнесменом.