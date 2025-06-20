Мэр Москвы сообщил о двух сбитых беспилотниках, летевших на столицу РФ

Минобороны РФ отчиталось, что ПВО сбили более 60 дронов в российских регионах. Иллюстративное фото

Средства ПВО Минобороны России утром 20 июня сбили два беспилотника, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин.

По его словам, на месте падения обломков одного из сбитых дронов работают специалисты экстренных служб.

Где упали фрагменты беспилотника, Собянин не уточнил.

Всего с 20:00 19 июня до 07:00 20 июня дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 61 беспилотник над российскими регионами, отчитались в Минобороны РФ. 22 дрона сбили в Орловской области, 14 — в Курской, семь — в Белгородской, пять — в Воронежской, по три — в Волгоградской, Ростовской, Тульской и Брянской, один — в Московском регионе (министерство опубликовало свой отчет до того, как Собянин сообщил о втором беспилотнике).

Власти Орловской, Воронежской, Ростовской, Тульской и Брянской областей заявили, что в результате атаки пострадавших и повреждений нет. Главы Курской и Волгоградской области, Москвы и Подмосковья не отчитывались о последствиях налета беспилотников.