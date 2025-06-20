РФ активизировала штурмы на фронте в июне — DeepState

Штурм ВС РФ. Фото: ИИ

В июне Россия пытается сохранить интенсивность штурмовых действий, а во второй декаде месяца наблюдается их активизация. Об этом сообщает аналитический проект DeepState.



Июнь остаётся активным на всех участках фронта. Если в мае среднесуточное количество атак составляло 184, то в июне — 186.



С 10 по 14 июня враг пять суток подряд проводил более 200 штурмовых действий в день. Самая высокая активность фиксируется на Покровском участке — 32% всех атак.

Также интенсивные боевые действия продолжаются на Курском (16,4%), Новопавловском (15%), Лиманском (10,3%) и Торецком (9,5%) направлениях. В совокупности на эти участки приходится 83% всех штурмовых действий армии РФ.

Напомним, российская армия оккупировала село Шевченко Первое Донецкой области.