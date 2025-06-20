Оккупированная Попасная в Луганской области: в разрушенном городе остаются 250 жителей

Оккупированная Попасная в Луганской области разрушена на 99%. Об этом завили в группировке «ЛНР», которая при поддержке российской армии захватила город весной 2022 года.



До начала боевых действий город, к котором проживали около 16 тысяч человек. Сейчас там остаются от 250 до 300 человек — они не захотели выезжать.



По соседству с Попасной находится город Первомайск (Сокологорск). «ЛНР» утверждает, что там ведутся восстановительные работы и жители Попасной в перспективе могут переехать туда.



А саму Попасную восстанавливать полностью пока не собираются. «ЛНР» хочет отстроить лишь часть города, чтобы там могли проживать работники Западной фильтровальной станции и железнодорожной станции — крупного железнодорожного узла. Но даже эти работы хотят начать после того как «линия боевого соприкосновения будет отодвинута еще дальше» — так заявил глава «ЛНР» Леонид Пасечник российским СМИ.

В оккупированной Луганской области тариф на водоснабжение хотят увеличить вдвое, сообщил глава Луганской областной военной администрации Алексей Харченко.