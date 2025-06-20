Россияне массово перебрасывают военную технику в оккупированной Луганской области: в «АТЕШ» назвали причину

Переброска российской военной техники на оккупированной Луганщине. Фото: «АТЕШ»

Российские оккупанты массово перебрасывают военную технику в Луганской области. Об этом сообщили в партизанском движении «АТЕШ» со ссылкой на своих агентов.



В районе села Калмыковка россияне начали массово перемещать технику, пытаясь скрыть ее от украинских дронов.



«Так, в районе Старобельска была замечена колонна российской техники: несколько бронеавтомобилей «Тигр» и «КамАЗ». Это явный признак того, что захватчики панически боятся наших беспилотников и пытаются спрятать технику от воздушной разведки. Колонна свернула с трассы и зашла в лесополосу слева, куда позже заехали еще пять машин», – рассказали в «АТЕШ».

Напомним, что Россия усилит влияние пропаганды на молодежь в оккупированной Луганской области.