Обмен продолжился: появились кадры возвращения военнопленных

Новый этап обмена военнопленными между Украиной и Россией прошел 20 июня.

Президент Украины Владимир Зеленский показал фото с обмена и отметил, что большинство бойцов, которых вернули сегодня, находились в плену более двух лет.

«Это защитники Мариуполя, Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской, Харьковской и Черниговской областей. Воины Вооруженных Сил, Национальной Гвардии, Пограничной службы», — написал он в Телеграме.



Как и во время предыдущих этапов обмена не называется количество военных, которые вернулись домой. Точную цифру стороны обещают озвучить после завершения обмена.

Как сообщалось, 19 июня Украина и Россия провели новый этап обмена военнопленными. Среди освобожденных военнослужащих ВСУ есть представители Военно-морских сил, Десантно-штурмовых войск, Сил территориальной обороны. Все освобожденные – представители рядового и сержантского состава.

Напомним, что предыдущий этап этого масштабного обмена военнопленными состоялся 14 июня.