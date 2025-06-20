Истребители ВСУ уничтожили базу пилотов БПЛА РФ

Авиаудар по операторам БПЛА РФ. Фото: кадр из видео

Истребители Вооружённых сил Украины нанесли удар и уничтожили пункт базирования российских операторов БПЛА вместе с боекомплектом на северном направлении. Об этом сообщается в блоге военных лётчиков Воздушных сил ВСУ «Соняшник».



Согласно отчёту Генштаба, общее количество боевых столкновений на текущий момент составляет 91. За прошедшие сутки потери российских войск достигли 1090 человек.

Ранее истребитель МиГ-29 Вооружённых сил Украины уничтожил место базирования личного состава армии РФ в населённом пункте Козинка Белгородской области.