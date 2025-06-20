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«Зубы дракона» валяются вдоль дороги на Сумщине — DeepState

20 июня 2025, 17:24

«Зубы дракона» валяются вдоль дороги на Сумщине — DeepState

«Зубы дракона» валяются вдоль дороги на Сумщине — DeepState

На Сумщине с начала зимы вдоль дороги лежат «зубы дракона». Как сообщил DeepState, в окрестностях населенного пункта Юнаковка — очередной подарок для ВС РФ, которые затем могут обустроить для себя инженерные заграждения.

Здесь украинские военные обнаружили российскую технику, которая, по словам бойцов и согласно анализу спутниковых снимков, находилась в этом районе с начала зимы. Этого времени было бы достаточно, чтобы установить инженерные заграждения и укрепить оборону. Однако, как отмечают защитники, этого сделано не было, пишет DeepState.

Также из анализа спутниковых снимков видно, что год назад были попытки вырыть окопы для пехоты, но их конструкция указывает скорее на временные позиции, которые легко уничтожаются с воздуха, например, с помощью дронов.

Пример того, как инженерные фортификации действительно работают, можно наблюдать в районе Константиновки. Там заранее подготовлены минные поля, противотанковые рвы и заграждения из колючей проволоки типа «егоза» (спираль Бруно). Все эти укрепления эффективно сдерживают наступление российских войск.

Один из бойцов, находящийся в этом районе, рассказал: «Настоящим препятствием в Константиновке для них стал противотанковый ров. Он буквально спас нам жизни, особенно в сочетании с “егозой”, противопехотными минами и противотанковыми шлагбаумами. Эти укрепления сработали на все сто — как против пехоты, так и против техники. Когда враг пытался преодолеть ров на мотоциклах или пешком — они либо подрывались на минах, либо попадали под удары дронов. Этот ров по-настоящему спасает и продолжает играть ключевую роль в обороне».

Тем не менее, остается проблема: недостаток личного состава, который мог бы удерживать подготовленные позиции. Ведь если их займет противник, вернуть утраченные укрепления будет крайне сложно, говорится в сообщении.

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Места
Константиновка Сумщина Донецкая область Юнаковка
@novosti.dn.ua

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