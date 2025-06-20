Российские захватчики собираются установить в Мариуполе памятник Ленину

В Мариуполе оккупанты в очередной раз стремятся вернуть памятник Ленину. Фото: Мариупольский горсовет

Во временно захваченном Мариуполе оккупанты собираются вернуть в город памятник Ленину на площадь Свободы. Сейчас «так называемая группа молодежи» собирает подписи для такой «инициативы». Об этом сообщили в пресс-службе Мариупольского городского совета.



Соответствующая информация появилась в местных пабликах. Россияне пишут, что «Мариуполь остается единственным из крупных городов среди всех освобожденных территорий, где нет памятника Владимиру Ильичу». Оккупанты называют возвращение постамента «восстановлением справедливости» после демонтажа советских памятников.



Известно, что памятники Ленину на площади Свободы снесли еще в 2014 году. В 2020 году площадь полностью обновили, сделав современной и европейской. Были установлены 25 металлоконструкций в виде голубей.



После оккупации города, захватчики начали устанавливать памятники «героям сво» и уже неоднократно инициировали возвращение памятника «вождю пролетариата».



Ранее мы писали, что на Майдане Независимости 12 июня презентовали воссозданную мозаику «Боривитер» художницы Аллы Горской. Ранее мозаика находилась в ныне оккупированном Мариуполе в ресторане «Украина». В 2022 году мозаика была повреждена. Сейчас точно неизвестно, где она находится.

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