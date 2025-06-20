В Киеве состоится премьера фильма о защитнике Украины Викторе «Меде» Медянике

21 июня в 18:00 в киноконцертном зале «Жовтень» в Киеве пройдет презентация фильма о Викторе «Меде» Медянике — молодом добровольце, который ушел на фронт в 22 года. Он воевал под Бахмутом, Торецьком и Соледаром, служил оператором дронов, а затем стал штурмовиком.



Фильм рассказывает историю футбольного фаната Виктора, который отправляется в Курскую область (РФ), где его подразделение оказывается в окружении чеченских войск. Виктор снимает каждую секунду своего последнего боя на телефон, и эти видео становятся основой для документального фильма. Они попадают к журналисту Джейсону из американского агентства The Scripps, который решает снять фильм о подвиге Виктора, сражавшегося до последнего.



Этот фильм получил номинацию на премию EMMY — одну из самых престижных телевизионных наград в мире.



Зрители смогут увидеть эту историю всего за три дня до оглашения результатов премии.



Вход бесплатный по предварительной регистрации по ссылке.