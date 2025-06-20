Семьи с детьми смогут получить финансовую помощь от государства: кого это касается

В Украине стартует новая помощь для семей с детьми. Фото: pixabay

В Украине с 1 июля запускают экспериментальный проект. Семьи с низкими доходами смогут получать финансовую помощь от государства. Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Украины.



В ПФУ рассказали, кто именно имеет право получить помощь:



Получить выплату с 1 июля смогут семьи, которые на дату обращения за назначением базовой социальной помощи являются получателями:



- государственной социальной помощи малообеспеченным семьям;



- помощи на детей одиноким матерям;



- помощи на детей, которые воспитываются в многодетных семьях;



- временной государственной помощи детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, не имеют возможности содержать ребенка или место жительства их неизвестно.



Кроме того, уже с 1 октября помощь могут получить другие лица / семьи, обстоятельства которых соответствуют требованиям и критериям, определенным Порядком (материальное и социальное положение, потребность в государственной поддержке и т.д.).



Как подать документы для получения помощи?



Заявление на получение базовой социальной помощи можно подать двумя способами: в электронной форме (Портал Дія); в бумажной форме — в сервисном центре Пенсионного фонда Украины.



Как рассчитывается размер помощи?



«Размер базовой социальной помощи определяется как разница между совокупным размером базовой величины для каждого члена семьи и среднемесячным совокупным доходом семьи. Размер базовой величины для расчета составляет 4500 гривен», — говорится в сообщении.



Размер базовой величины для семьи определяется на уровне 100 процентов такой базовой величины для первого члена семьи (уполномоченного представителя семьи), каждого ребенка в возрасте до 18 лет, лица с инвалидностью I или II группы, 70 процентов такой базовой величины - для каждого следующего члена семьи.



С какой даты и на какой срок назначается базовая социальная помощь?



Базовая социальная помощь назначается за полный месяц. Кроме того, выплата назначается сроком на шесть месяцев с последующим автоматическим продлением выплаты такой помощи на время реализации экспериментального проекта (два года).



Ранее мы писали, что законопроект №11161, касающийся права на компенсацию для ВПЛ, которые имеют разрушенное жилье на оккупированных территориях до сих пор не подписан президентом Украины Владимиром Зеленским потому, что на его реализацию необходимо 3,3 триллиона гривен.

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