Жители оккупации «штурмуют» офисы местного мобильного оператора — что происходит в Донецке

Очередь у офиса «Феникса» в центре Донецка 19 июня 2025 года

Жители оккупированных городов Донецкой области уже несколько дней подряд стоят в очереди под офисами местного мобильного оператора «Феникс», чтобы верифицировать SIM-карты.



Так, в Донецке, Макеевке, Харцызске, Енакиево и других городах люди приходят рано утром, чтобы наверняка попасть к работникам «Феникса» на верификацию.

По данным местных СМИ, у жителей оккупации есть время до 1 июля. Люди боятся не успеть и лишиться мобильной связи.



«Мы пытались дозвониться на горячую линию, но не смогли связаться с оператором. В очереди было ещё 50 человек», — возмущаются местные жители.

В день в Донецке удаётся принять не более 60 человек, в то время как очередь часто превышает 200 человек. В Харцызске ситуация немного лучше: на приём нужно ждать около трёх часов, но даже там очереди продвигаются быстрее, чем в Донецке и Макеевке.

Стоимость ряда тарифных пакетов мобильного оператора «Феникс» на оккупированной части Донецкой области с 1 июня была повышена.