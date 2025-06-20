На Петербургском международном экономическом форуме 20 июня глава Кремля Владимир Путин сделал ряд заявлений, касающихся войны РФ против Украины.



Путин заявил, что считает русских и украинцев «одним народом». Выразил также мнение, что Украина должна вернуться к внеблоковому, нейтральному и неядерному статусу, как это было предусмотрено в декларации о ее независимости в 1991 году.



В ответ на вопрос о создании так называемой «буферной зоны» вдоль границы с Украиной, Путин сообщил, что обсуждается зона глубиной 10—15 км на территории Сумской области. Он отметил, что цель этих действий — обеспечение безопасности российских приграничных регионов. При этом добавил: «У нас нет задачи занимать Сумы, но мы этого не исключаем».



Путин подчеркнул, что отказ от «стратегических целей« на территории Украины, включая такие города, как Киев, Харьков и Одесса, по его мнению, «означал бы потерю части исторического смысла для России».



Президент РФ не смог привлечь западные компании на ПМЭФ. Даже союзники России отправили на экономический форум в Санкт-Петербург лишь чиновников и бизнесменов более низкого ранга, пишет DW.

В мае Путин поручил войскам РФ создать «буферную зону вдоль границы России и Украины». Такое решение может означать активное наступление оккупационных войск на Сумскую область, которая граничит с Курщиной. Также в еще больше опасности находятся Харьковская и Черниговская области, которые также граничат с РФ.

Как сообщалось, российские военные не оставляют попытки продвижения вглубь Сумской области.