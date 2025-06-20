В Украине создали группировку Сил беспилотных систем ВСУ: детали

В структуре Вооруженных сил Украины создали группировку Сил беспилотных систем. Командование группировкой осуществляет командующий СБС Роберт «Мадьяр» Бровди. Об этом сообщили в пресс-службе Сил беспилотных систем ВС Украины



«С целью повышения эффективности управления, трансформации Сил и адаптации к требованиям современной войны, создана группировка Сил беспилотных систем ВС Украины. Группировка объединяет все воинские части СБС и Линии Дронов», — говорится в сообщении.



В ведомстве отметили, что впервые подразделения будут действовать в рамках единой вертикали управления — с определенной структурой, четким взаимодействием и общим видением тактики применения БПЛА. Это обеспечит внедрение унифицированных подходов, слаженность действий и более системное боевое применение беспилотных систем.



Как отмечается, большинство подразделений вновь созданной группировки уже эффективно выполняют боевые задачи.



Кроме того, в СБС также объяснили, что создание такой группировки — это один из ключевых этапов в рамках реализации 100-дневного плана развития Сил беспилотных систем. Там отметили, что это решение закладывает основу для масштабного, системного применения беспилотных систем в современной войне.



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