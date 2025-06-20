Российский военный опубликовал видео удара по технике РФ в Макеевке: подтверждены данные о погибших оккупантах

Последствия удара по колонне российских военных в Макеевке 13 июня 2025 года. Скришот видео

Один из российских военных, который попал под удар на трассе в Макеевке 13 июня, опубликовал видео произошедшего. На кадрах, которые снял российский оккупант, видны тела погибших военных, сгоревший дотла автобус, а также другая техника, которую используют войска РФ.



«Надо оружие все собрать… и пацанов», — говорит автор видео собеседнику.



Таким образом подтверждается информация, которую ранее опубликовали «Новости Донбасса»: изначально оккупанты попытались скрыть факт удара по военным. Российская пропаганда утверждала, что в результате обстрела трассы пострадали исключительно мирные люди, а именно погибли мужчина и женщина в гражданском авто.

Появились подробности «прилета» во временно захваченной Макеевке Донецкой области, который произошел 13 июня. Журналисты издания ASTRA сообщили, что в результате удара HIMARS по автоколонне ВС РФ погибли восемь российских оккупантов. Кроме того, получили ранения 12 человек, большинство из них относятся к воинской части 71443. Также погибли двое гражданских.