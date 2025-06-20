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РФ перебрасывает силы, ее целью станет — Константиновка: военный обозреватель назвал сроки

20 июня 2025, 20:15

РФ перебрасывает силы, ее целью станет — Константиновка: военный обозреватель назвал сроки

Российские войска не оставляют надежды захватить Константиновку Донецкой области. Летнее наступление может быть направлено именно на это направление. Об этом сообщил военный обозреватель Михаил Жирохов в эфире Донбасс Реалии.

«Россияне будут основной свой удар наносить на Константиновскую агломерацию. Там для них интересные «цели». Один удар будет вспомогательный, в тыл, в направлении Мирнограда, а другой будет именно на Константиновку», — отметил он.

Кроме того, военный эксперт заявил, что РФ активно перебрасывает свои войска с других направлений. Именно поэтому атаки на Константиновку могут произойти уже в ближайшие две недели, возможно 3. Все буде зависеть от погодных условий.

Жирохов добавил, что тактика россиян построена на маневренных группах.

«Они проскакивают — а наша оборона там не имеет такой сплошной линии, как сейчас строится в Днепропетровской области. Она строилась по реалиям 2022 года: это опорные пункты, между которыми — в лучшем случае минные поля, в худшем — лишь наблюдательные посты. На тот момент это было эффективно, но сейчас такая конфигурация фортификаций не соответствует реалиям: россияне проскакивают между опорными пунктами и, ценой огромных потерь, закрепляются в лесополосах и остатках населенных пунктов», — резюмировал он.

Ранее мы писали, что войска России продвинулись вблизи поселка Гродовка и села Комар в Донецкой области. 

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