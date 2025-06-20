В ВСУ все больше служат женщин, до 30% обращений поступает именно от них — начальник 5 центра рекрутинга Сил ТрО ВСУ

На службу в ВСУ все чаще присоединяются женщины, они занимают разные должности и выполняют важные боевые задачи. Об этом сообщил начальник 5 центра рекрутинга Сил ТрО ВСУ, подполковник Петр Аврамич в эфире «Эспрессо».



По его словам, именно мужчины сейчас являются основой Сил обороны, но женщины очень активно привлекаются как добровольцы.



«Мы сейчас фиксируем, что до 30% обращений к нам поступают от женщин. Они могут участвовать как по мобилизации, так и по контракту. Многие из этих женщин не имеют военно-учетных документов, поэтому мы осуществляем это оформление. Также мы проводим сопровождение на всех этапах, которые одинаковы как для мужчин, так и для женщин», — отметил он.



Аврамич заявил, что в Силах обороны нет должностей, которые женщины не могут занимать.



«Есть должности, которые они выбирают чаще, но в то же время они могут выбрать любую должность. В моем родном батальоне есть подразделения беспилотных систем, укомплектованные взводами из женщин, а также минометный расчет и минометный взвод, преимущественно укомплектованные женщинами. Фактически мы видим, что наши женщины действительно приобщаются очень активно», — резюмировал подполковник Петр Аврамич.



Ранее мы писали, что в структуре Вооруженных сил Украины создали группировку Сил беспилотных систем. Командование группировкой осуществляет командующий СБС Роберт «Мадьяр» Бровди.

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