Зеленский: Объемы производства дронов, способных перехватывать «Шахеды», увеличиваются

Украина уже наращивает производство перехватчиков Шахедов. Фото: ОП

Украина вместе со странами-членами НАТО готовит новые договоренности по инвестициям в производство вооружения. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении.



«Это прежде всего технологии, это прежде всего дроны и снаряды к артиллерии. Отдельно работаем и по дронам-перехватчикам, которые должны увеличить защиту от «шахедов». Несколько наших отечественных предприятий, а соответственно — видов дронов, дают результаты», — отметил глава государства.



Зеленский заявил, что Украина работает с партнерами ради более ощутимого финансирования.



«И я уверен — это будет. Объемы производства перехватчиков уже наращиваются», — резюмировал президент.



Ранее мы писали, что Министерство обороны Украины кодифицировало и допустило к эксплуатации в Вооруженных Силах Украины отечественный беспилотный авиационный комплекс «Волыняка».

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