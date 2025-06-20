Путин заявил о «праве» России на территорию Украины

20 июня 2025 года, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, Владимир Путин заявил, что считает русских и украинцев «одним народом». В этом контексте он выразил мнение, что вся территория Украины — «наша».



Глава российского государства также подчеркнул, что Москва действует, исходя из «реалий на земле», и привел в пример старинное, по его словам, правило: «Там, где ступает нога российского солдата — это наше». Такой риторикой он оправдывает военное присутствие России на украинских территориях и претензии на них, ссылаясь на идею о «единстве народов» и «историческом праве».

Заявления подобного рода воспринимаются как попытка легитимизации нарушений суверенитета Украины и продолжения военной агрессии.



В ответ в украинском дискурсе все чаще звучит альтернативная формулировка: «Там, где ступает нога оккупанта». Эта фраза стала символом сопротивления, неприятия оккупации и борьбы за освобождение захваченных территорий.

Напомним, на ПМЭФ Путин угрожал захватить Сумы.