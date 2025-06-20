Один сотрудник коммунального предприятия погиб, еще трое пострадали в результате обстрела в группировке «ДНР»

Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин заявил, что сотрудники ГУП ДНР «Вода Донбасса» попали под обстрел на трассе М-03 Светлодарск-Мироновский. Есть погибший и пострадавшие.



По его словам, погиб начальник Мироновского производственного комплекса Енакиевского «Вода Донбасса», 43-летний мужчина.



Кроме того, еще трое сотрудников предприятия — мужчины 1967, 1978 и 1980 годов рождения — получили тяжелые ранения.



Напомним, 13 июня, в результате удара HIMARS по автоколонне ВС РФ погибли восемь российских оккупантов. Кроме того, получили ранения 12 человек, большинство из них относятся к воинской части 71443.

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