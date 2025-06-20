Осенью — без выборов: депутат объяснил, почему

Народный депутат Дмитрий Никиша заявил, что осенью 2025 года в Украине проведение выборов не планируется. По его мнению, избирательный процесс должен проходить поэтапно — сначала президентские, затем парламентские и только после этого местные выборы.



«Я считаю, что выборы должны проходить поочередно — президентские, парламентские, местные. Не одновременно», — отметил нардеп. Он также добавил, что, в отличие от президентской кампании, по парламентским выборам еще остаются открытые вопросы, в частности — выбор избирательной системы.

«Я считаю, что самым оптимальным вариантом будут партийные списки», — подчеркнул Никиша.