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Перешел на сторону РФ: экс-милиционера из Харцызска заочно приговорили к 15 годам

20 июня 2025, 22:30

Перешел на сторону РФ: экс-милиционера из Харцызска заочно приговорили к 15 годам

Бывшего милиционера из Харцызска заочно приговорили к 15 годам. Фото: прокуратура Бывшего милиционера из Харцызска заочно приговорили к 15 годам. Фото: прокуратура

Бывшего правоохранителя из Харцызска заочно приговорили к 15 годам за сотрудничество с российскими оккупантами. Он отказался от эвакуации в 2014 году и занял руководящую должность в «Харцызском отдела народной милиции ДНР». Об этом сообщили в прокуратуре Донецкой области.

Подозреваемый после 12 лет службы изменил присяге. В 2014 году он отказался от эвакуации. Мужчина занял руководящую должность в силовом блоке «ДНР», стал «заместителем начальника харцызского городского отдела народной милиции».

Кроме того, мужчина координирует работу подчиненных, сотрудничает с «местной администрацией», и отчитывается в подконтрольных медиа. Также в начале службы он патрулировал улицы и разыскивал граждан, несогласных с оккупационными властями.

За участие в террористической организации (ч. 1 ст. 258-3 УК Украины) он заочно приговорен к 15 годам заключения с конфискацией имущества и лишен звания «майор милиции».

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