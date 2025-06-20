Волонтеры забрали животных погибшей женщины из Константиновки

Волонтеры спасли животных, хозяйка которых погибла в результате российского удара. Они забрали домашних животных, оставшихся без присмотра.



Об этом в Telegram-канале написал «Краматорский пишет».



Как рассказал друг погибшей Даниил, трагедия произошла, когда женщина возвращалась из Днепра в Константиновку. В ее автомобиль попал российский беспилотник. От полученных травм женщина скончалась на месте.



После инцидента волонтеры прибыли на место, чтобы позаботиться о ее питомцах и обеспечить им временное убежище.

Напомним, российская атака в ночь на 18 июня разрушила Краматорскую государственную больницу ветеринарной медицины, служившую приютом для животных.