РФ нанесла массированный удар по Кременчугу: цель — объекты энергетики

В ночь на 21 июня основной целью массированной атаки РФ стал Кременчуг в Полтавской области. В течение нескольких часов город подвергался ударам с воздуха.



Telegram-канал «Труха Полтава» сообщает, что было зафиксировано около 50 взрывов. В атаку были задействованы дроны-камикадзе типа «Шахед», а также крылатые и баллистические ракеты — «Калибры», «Кинжалы» и «Искандеры». Под удар попали, в том числе, объекты энергетической инфраструктуры. Есть разрушения, говорится в сообщении.



Атака длилась несколько часов и сейчас над городом стоит густой дым.

Напомним, в ночь на 17 июня российские военные осуществили массированный комбинированный удар по Киеву с помощью дронов-камикадзе «Шахед» и ракет. Погибли 28 человек, 142 жителя — пострадали, из них шесть — дети. Известно, что в одном из столичных домов погибли супруги, которые являлись уроженцами Рубежное Луганской области.