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Новая карта боевых действий: противник усиливает давление на трех направлениях

21 июня 2025, 09:29

Новая карта боевых действий: противник усиливает давление на трех направлениях

Карта боевых действий обновлена: российские войска продвинулись на трех участках фронта.

Согласно данным проекта DeepState, в Донецкой области зафиксировано продвижение российских войск в районе трех населенных пунктов — Яблуновка, Новоукраинка и Шевченко. На этих направлениях противник занял дополнительные позиции. Ситуация на фронте остается напряженной — в указанных районах продолжаются активные боевые действия.

Информацию подтвердил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

На Новопавловском направлении российские войска 15 раз атаковали украинские позиции вблизи Отрадного, Богатыря, Веселого,Федоровки, Вольного Поля и Шевченко.

На Гуляйпольском направлении украинские защитники отразили наступление врага в районе Малиновки.

На Ореховском направлении были отбиты две атаки противника в направлении Новоандреевки.

ВСУ продолжают оборону и сдерживают попытки противника прорваться вглубь украинской территории, говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

Напомним, российские войска не оставляют попыток захватить Константиновку Донецкой области. Летнее наступление может быть направлено именно на это направление. 

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Донетчина Новопавловское направление Ореховское направление Гуляйпольское направление
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