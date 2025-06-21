Новая карта боевых действий: противник усиливает давление на трех направлениях

Карта боевых действий обновлена: российские войска продвинулись на трех участках фронта.



Согласно данным проекта DeepState, в Донецкой области зафиксировано продвижение российских войск в районе трех населенных пунктов — Яблуновка, Новоукраинка и Шевченко. На этих направлениях противник занял дополнительные позиции. Ситуация на фронте остается напряженной — в указанных районах продолжаются активные боевые действия.



Информацию подтвердил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

На Новопавловском направлении российские войска 15 раз атаковали украинские позиции вблизи Отрадного, Богатыря, Веселого,Федоровки, Вольного Поля и Шевченко.

На Гуляйпольском направлении украинские защитники отразили наступление врага в районе Малиновки.

На Ореховском направлении были отбиты две атаки противника в направлении Новоандреевки.

ВСУ продолжают оборону и сдерживают попытки противника прорваться вглубь украинской территории, говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

Напомним, российские войска не оставляют попыток захватить Константиновку Донецкой области. Летнее наступление может быть направлено именно на это направление.