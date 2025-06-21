Трое раненых и десятки разрушений: Россия усилила обстрелы Донецкой области — Нацполиция

Трое мирных жителей пострадали в результате российских обстрелов Донецкой области 20 июня.

По данным полиции Донецкой области, за сутки зафиксировано 3132 вражеских удара по линии фронта и жилым районам.

Под обстрел попали 15 населенных пунктов: Билицкое, Дружковка, Константиновка, Лиман, Покровск, Родинское, Славянск, а также села Белокузьминовка, Золотые Пруды, Иванополье, Марково, Озерное, Приют, Рай-Александровка, Софиевка. Всего повреждено 36 гражданских объектов, из них 18 — жилые дома.

В Родинском в результате атаки двумя FPV-дронами ранена мирная жительница, повреждены магазин и автомобиль. В Покровске в результате артобстрела ранило одного человека. В Озерном (Лиманская громада) артиллерийский удар повредил частный дом, гараж и машину, есть раненый.

По Славянску было выпущено пять дронов «Герань-2», которые нанесли разрушения в промышленной зоне. В Лимане дроны повредили частный дом и линии электропередач, в Софиевке (Краматорская громада) — восемь частных домов. В Константиновке РФ применила дроны и артиллерию — повреждены четыре дома, автомобиль и объект критической инфраструктуры.



По Марково (Константиновская громада) был сброшен авиационный боеприпас «КАБ-250», в результате чего повреждено фермерское хозяйство. В Билокузьминовке повреждены четыре дома. В Дружковке в результате атаки БПЛА пострадали два автомобиля, в Приюте поврежден частный дом.

Результат российских обстрелов Донецкой области. Источник: t.me/don_gunp

Напомним, в Донецкой области на Торецком направлении количество российских штурмов увеличилось на 33%.