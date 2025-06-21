«Не допустили прорыва на Днепропетровщину»: командующий группы «Угледар» завершил каденцию

Генерал-лейтенант Сергей Наев сообщил в Telegram-канале о завершении своей каденции на посту командира тактической группы «Угледар». По его словам, решение принято на основании распоряжения Генерального штаба ВСУ.



«Вместе с офицерами штаба мы покидаем один из самых напряженных участков фронта на Донетчине. Далее выполнение задач на этом направлении будет поручено одному из новосозданных корпусов Вооруженных Сил Украины», — отметил Наев.

Подводя итоги четырех месяцев ротации, генерал выразил благодарность всем надежным благотворителям и волонтерам, которые активно помогали бригадам на линии фронта: «Благодаря вашей поддержке мы оперативно реагировали на вызовы и усиливали боеспособность подразделений».



За время командования группой «Угледар» украинским бойцам удалось нанести значительный урон противнику: уничтожено 19 608 оккупантов (в том числе 9692 убитых и 9916 раненых), а также 74 танка, 138 бронемашин, 316 артсистем и 1296 единиц автомобильной техники, сказано в сообщении.



«И самое главное — мы не допустили прорыва на Днепропетровщину», — резюмировал Сергей Наев.

Напомним, в структуре Вооруженных сил Украины создали группировку Сил беспилотных систем. Командование группировкой осуществляет командующий СБС Роберт «Мадьяр» Бровди.