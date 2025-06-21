В Макеевке не справляются с наплывом в центр мобильной связи

Во временно оккупированной Макеевке Донецкой области перебои с мобильной связью местного оператора «Феникс». Поэтому у Единого центра мобильной связи ежедневно фиксируются большие очереди.



Люди начинают собираться задолго до открытия, а напряженность в очередях нередко доходит до конфликтов, пишут местные жители в пабликах.

«Очереди каждый день, еще до открытия. Доходит до драки — люди не выдерживают», — жалуются горожане. Также они отмечают, что ранее было обещано открытие дополнительных пунктов обслуживания, однако этого не произошло.

Жители Макеевки ссылаются и на условия военной угрозы, и на беспилотники в небе, надеясь, что оккупационная власть их услышит.

«Такое скопление в центре города при наличии угрозы с воздуха — это серьезно», — подчеркивают очевидцы, полагая, что после таких заявлений самопровозглашенная власть «ДНР» что-либо предпримет для обеспечения нормального функционирования сервиса.

Напомним, ранее жители в социальных сетях сообщали, что спешат обновить данные, так как времени в обрез — до 1 июля. По данным «Новостей Донбасса», сроки обновления данных — до ноября.

Также «Новости Донбасса» сообщали, что во временно оккупированной Луганской области частично не работает мобильная связь. В оккупационной администрации «ЛНР» объяснили это специальными мерами безопасности, но без подробностей.