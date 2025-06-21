Обстрелы Донетчины продолжаются: семь мирных жителей получили ранения

В Донецкой области продолжаются удары по мирным людям и гражданской инфраструктуре. Минимум семь человек пострадали в результате обстрелов Донецкой области, произошедших сегодня, 21 июня.

По информации главы Донецкой областной военной администрации Вадима Филашкина на 21 июня, оккупационные войска сбросили четыре авиабомбы на село Семеновка Краматорской громады. В результате атаки были ранены три человека, повреждено 28 частных домов и два автомобиля.

Авиаудар также пришелся по селу Белокузьминовка в Константиновской громаде — один человек получил ранения, пострадали шесть жилых домов.



В селе Ильиновка вследствие артобстрела была ранена еще одна мирная жительница, разрушен один дом. Кроме того, в Покровске двое мирных граждан получили ранения в результате атаки FPV-дроном.

Результаты российских атак по населенным пунктам Донецкой области. ФОТО Донецкой ОВА

Власти подчеркивают: на Донетчине не осталось безопасных мест. Жителям рекомендуют своевременно эвакуироваться и заботиться о собственной безопасности.

Напомним, трое мирных жителей пострадали в результате российских обстрелов Донецкой области 20 июня.