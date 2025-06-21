Лукашенко встретился с спецпосланником США по Украине

Лукашенко провел встречу с американским спецпосланником Китом Келлогом.

Во Дворце Независимости в Минске 21 июня состоялись переговоры Александра Лукашенко с Китом Келлогом — специальным посланником президента США по вопросам Украины. Об этом сообщают белорусские государственные СМИ.

В начале встречи Лукашенко выразил надежду, что диалог с американским представителем будет «очень искренним и открытым». Во встрече приняли участие делегации обеих стран. Повестка переговоров охватывала широкий спектр тем — от глобальной и региональной безопасности до состояния двусторонних белорусско-американских отношений.

Напомним, ранее «Новости Донбасса» сообщали, что спецпредставитель США по вопросам Украины Кит Келлог в ближайшие дни планирует посетить Беларусь для встречи с самопровозглашенным президентом страны Александром Лукашенко.



Кит Келлог, генерал-лейтенант в отставке и бывший советник по национальной безопасности США, с ноября 2024 года курирует украинское направление в администрации Дональда Трампа.