Во время репатриации Украина получила 20 тел российских военных — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами сообщил, что в ходе репатриации Россия передала Украине тела 20 погибших военных. Среди них — наемник, имевший документы гражданина Израиля, но в некоторых случаях — и российские паспорта.



По словам главы государства, такие действия Москвы могут быть сознательной попыткой манипулировать статистикой, чтобы завысить число якобы погибших украинцев.

Кроме этого, Зеленский развеял фейки о разрушении систем Patriot. Комментируя ситуацию с недавними массированными атаками по территории Украины, президент заверил, что ни одна из зенитных ракетных систем Patriot не была уничтожена или повреждена.



«Эта информация не соответствует действительности», — подчеркнул президент в беседе с журналистами.

Напомним, в Киеве в результате российского обстрела 17 июня погибли 28 человек, еще более 140 получили ранения.