До 30 атак в сутки: Генштаб ВСУ сообщил об обострении на Донецком фронте

На Донецком направлении сохраняется высокая активность российских войск. По состоянию на 16:00 21 июня 2025 года, только на Покровском участке произошло 29 боевых столкновений. Украинские силы обороны продолжают сдерживать натиск противника и наносят ему потери. Об этом сообщается в ежедневной сводке Генерального штаба ВСУ.

Покровское направление — эпицентр боев. За текущие сутки зафиксированы 29 атак различной интенсивности в районах населенных пунктов Мирное, Малиновка, Миролюбовка, Проминь, Лисовка, Даченское, Шевченко, Удачное, Орехово, Котляровка, а также в направлении Шахово, Новопавловки и Алексеевки. Пять боестолкновений в этом районе продолжаются.



Торецкое направление: бои за каждую позицию. Захватчики семь раз атаковали позиции украинских войск в районах Дилиевки, Щербиновки и в сторону Яблуновки. Три боестолкновения все еще продолжаются. Несмотря на давление, украинские военные удерживают линии обороны.

Краматорское направление: шесть штурмовых атак в районе Белой Горы и в сторону Предтечиного. Один бой в этом районе еще не завершен.

Лиманский участок: зафиксировано 11 боестолкновений, в том числе возле Грековки, Редкодуба, Зеленой Долины, Торского, а также в направлениях Чернещины, Ольговки, Нового Мира и Карповки. На момент публикации четыре боя продолжаются.

Донецкое направление остается одной из самых напряженных зон боевых действий, отмечается в сообщении.

Напомним, согласно данным на 20 июня, в Донецкой области зафиксировано продвижение российских войск в районе трех населенных пунктов — Яблуновка, Новоукраинка и Шевченко.