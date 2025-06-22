Два человека погибли и 13 пострадали за сутки в Донецкой области после обстрелов армии РФ

Российские оккупанты за минувшие сутки, 21 июня, убили двух жителей в Донецкой области. Кроме того, 13 человек — пострадали. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



«За 21 июня россияне убили 2 жителей Донетчины: в Славянске и Константиновке», — отметил он.



По словам Филашкина, еще 13 человек получили ранения.



С начала полномасштабной войны в Донецкой области погибли 3273 человека, получили ранения – 7348 гражданских. Общее количество жертв россиян в Донецкой области подано без учета Мариуполя и Волновахи.



Ранее мы писали, что трое мирных жителей пострадали в результате российских обстрелов Донецкой области 20 июня.

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