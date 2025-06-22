Оккупанты ударили по Славянску: погиб ребенок, есть пострадавшие

Россияне атаковали Славянск. Фото: Вадим Лях

Центр Славянска Донецкой области в воскресенье вечером, 21 июня, попал под российский обстрел. В результате ударов погиб ребенок, также есть пострадавшие. Об этом сообщил начальник Славянской городской военной администрации Вадим Лях.



По его словам, россияне использовали ФАБ-250.



«Вчера, около 21:00, город подвергся вражескому обстрелу. Прямое попадание в дома на ул Шнурковской», — отметил он.



Лях уточнил, что повреждены многоэтажки, общежитие, три десятка частных домов, больница, машины. Разрушена кондитерская фабрика и частный дом.





«Ранены три человека. Погиб 17-летний юноша», — заявил начальник администрации.



Кроме того, утром 22 июня, около 5:00, российская армия обстреляла промышленную зону. Информации о пострадавших нет.



Ранее мы писали, что российские оккупанты за минувшие сутки, 21 июня, убили двух жителей в Донецкой области. Кроме того, 13 человек — пострадали.

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