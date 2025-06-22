РФ скинула авиабомбу на жилой дом в Краматорске: есть раненые, под завалами могут быть люди

Россияне атаковали Краматорск. Фото: ГСЧС

Российская армия вечером, 21 июня, обстреляла Краматорск Донецкой области. Авиационная бомба попала в жилой дом. Известно, что есть пострадавшие. Об этом сообщили в пресс-службе Краматорском горсовете и в пресс-службе прокуратуре.



Россияне ударили по промышленной зоне и многоквартирному жилому дому с использованием, предварительно, 7 КАБов.



«В своих домах ранены двое 69 и 85-летних мужчин. У них диагностированы закрытая черепно-мозговая и минно-взрывные травмы, сотрясение головного мозга, перелом, осколочные ранения и множественные ушибы», — говорится в сообщении.



Вероятно, еще есть люди под завалами — продолжается спасательная операция.





В горсовете заявили, что 22 июня, в период с 00:45 до 00:55, россияне ударили по промышленной зоне и гражданской инфраструктуре с использованием 3-х РСЗО «Торнадо С». Кроме того, с 03:42 по 03:56, был обстрелян город с использованием 3-х РСЗО «Торнадо С».



Ранее мы писали, что центр Славянска Донецкой области в воскресенье вечером, 21 июня, попал под российский обстрел. В результате ударов погиб ребенок, также есть пострадавшие.

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях