Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Мирноград Авдеевка Краматорск Бахмут

РФ скинула авиабомбу на жилой дом в Краматорске: есть раненые, под завалами могут быть люди

22 июня 2025, 10:23

РФ скинула авиабомбу на жилой дом в Краматорске: есть раненые, под завалами могут быть люди

Россияне атаковали Краматорск. Фото: ГСЧС Россияне атаковали Краматорск. Фото: ГСЧС

Российская армия вечером, 21 июня, обстреляла Краматорск Донецкой области. Авиационная бомба попала в жилой дом. Известно, что есть пострадавшие. Об этом сообщили в пресс-службе Краматорском горсовете и в пресс-службе прокуратуре. 

Россияне ударили по промышленной зоне и многоквартирному жилому дому с использованием, предварительно, 7 КАБов.

«В своих домах ранены двое 69 и 85-летних мужчин. У них диагностированы закрытая черепно-мозговая и минно-взрывные травмы, сотрясение головного мозга, перелом, осколочные ранения и множественные ушибы», — говорится в сообщении.

Вероятно, еще есть люди под завалами — продолжается спасательная операция.



В горсовете заявили, что 22 июня, в период с 00:45 до 00:55, россияне ударили по промышленной зоне и гражданской инфраструктуре с использованием 3-х РСЗО «Торнадо С». Кроме того, с 03:42 по 03:56, был обстрелян город с использованием 3-х РСЗО «Торнадо С». 

Ранее мы писали, что центр Славянска Донецкой области в воскресенье вечером, 21 июня, попал под российский обстрел. В результате ударов погиб ребенок, также есть пострадавшие.

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях

ТЕГИ

Места
Краматорск Донецкая область
Организации
Прокуратура ГСЧС в Донецкой области
События
Война Обстрел
@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
17:13
На временно оккупированной Запорожской железной дороге уничтожен российский эшелон с цистернами
13:21
В Макеевке не справляются с наплывом в центр мобильной связи
21:59
Один сотрудник коммунального предприятия погиб, еще трое пострадали в результате обстрела в оккупации
21:40
Путин заявил о «праве» России на территорию Украины
20:54
В Донецкой области уничтожены ангары с российской техникой: ищут наводчика
19:28
Российский военный опубликовал видео удара по технике РФ в Макеевке: подтверждены данные о погибших оккупантах
18:24
Жители оккупации «штурмуют» офисы местного мобильного оператора — что происходит в Донецке
17:26
Российские захватчики собираются установить в Мариуполе памятник Ленину
16:38
«Артек» как орудие пропаганды: Россия собирается «перевоспитать» 56 тысяч украинских детей
13:50
Россияне массово перебрасывают военную технику в оккупированной Луганской области: в «АТЕШ» назвали причину
13:17
Оккупированная Попасная в Луганской области: в разрушенном городе остаются 250 жителей
11:51
В Луганской области оккупанты хотят вдвое увеличить тариф на водоснабжение. Кого это касается
09:38
Россия усилит влияние пропаганды на молодежь в оккупированной Луганской области – ОВА
09:03
Военный «Урал» РФ насмерть сбил девушку в Луганске
15:42
РФ готовит мединструкторов из студентов на оккупированных землях
13:53
На Донетчине будут судить шестерых бойцов ВСУ: оккупанты их обвиняют в «убийстве и ранении людей» под Мариуполем
12:24
Возле оккупированного Мариуполя собираются построить объездную автодорогу
11:17
РФ массово раздаёт повестки на ВОТ: теперь с 27 до 30 лет
10:55
«Утечка» правды: как один репортаж о милитаризации детей заставил оккупантов в Мариуполе паниковать
09:42
«АТЕШ» выявил ложный манёвр армии РФ между Джанкоем и Феодосией
все новости
11:42
США нанесли удар по Ирану: уничтожены ядерные объекты
10:57
Россия ударила баллистикой и дронами: ПВО сбила 28 целей
10:23
РФ скинула авиабомбу на жилой дом в Краматорске: есть раненые, под завалами могут быть люди
09:38
Оккупанты ударили по Славянску: погиб ребенок, есть пострадавшие
09:11
Два человека погибли и 13 пострадали за сутки в Донецкой области после обстрелов армии РФ
17:45
До 30 атак в сутки: Генштаб ВСУ сообщил об обострении на Донецком фронте
17:13
На временно оккупированной Запорожской железной дороге уничтожен российский эшелон с цистернами
16:16
Во время репатриации Украина получила 20 тел российских военных — Зеленский
15:11
Лукашенко встретился с спецпосланником США по Украине
14:15
Обстрелы Донетчины продолжаются: семь мирных жителей получили ранения
13:21
В Макеевке не справляются с наплывом в центр мобильной связи
12:17
«Не допустили прорыва на Днепропетровщину»: командующий группы «Угледар» завершил каденцию
11:13
Трое раненых и десятки разрушений: Россия усилила обстрелы Донецкой области — Нацполиция
10:15
Конец эпохи: «Голос Америки» сокращает почти весь персонал
09:29
Новая карта боевых действий: противник усиливает давление на трех направлениях
08:24
РФ нанесла массированный удар по Кременчугу: цель — объекты энергетики
22:45
Волонтеры забрали животных погибшей женщины из Константиновки
22:30
Перешел на сторону РФ: экс-милиционера из Харцызска заочно приговорили к 15 годам
22:12
Осенью — без выборов: депутат объяснил, почему
21:59
Один сотрудник коммунального предприятия погиб, еще трое пострадали в результате обстрела в оккупации
все новости
ВИДЕО
Лукашенко встретился с спецпосланником США по Украине Лукашенко встретился с спецпосланником США по Украине
21 июня, 15:11
РФ нанесла массированный удар по Кременчугу: цель — объекты энергетики РФ нанесла массированный удар по Кременчугу: цель — объекты энергетики
21 июня, 08:24
Волонтеры забрали животных погибшей женщины из Константиновки Волонтеры забрали животных погибшей женщины из Константиновки
20 июня, 22:45
Осенью — без выборов: депутат объяснил, почему Осенью — без выборов: депутат объяснил, почему
20 июня, 22:12
Путин заявил о «праве» России на территорию Украины Путин заявил о «праве» России на территорию Украины
20 июня, 21:40
В ВСУ все больше служат женщин, до 30% обращений поступает именно от них — начальник 5 центра рекрутинга Сил ТрО ВСУ В ВСУ все больше служат женщин, до 30% обращений поступает именно от них — начальник 5 центра рекрутинга Сил ТрО ВСУ
20 июня, 20:58
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор