Россия ударила баллистикой и дронами: ПВО сбила 28 целей

ПВО сбила 28 дронов. Фото: Википедия

Оккупационные войска РФ в ночь на 22 июня запустили по Украине ракеты и дроны. Противовоздушная оборона сбила 28 БПЛА. Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил.



«В ночь на 22 июня (с 21:00 21 июня) противник атаковал двумя баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23 из Воронежской и Ростовской обл., зенитной управляемой ракетой С-300 с Донецкой области и 47-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений: Курск, Приморско-Ахтарск», — говорится в сообщении.





Основное направление удара — Черниговская область.



По состоянию на 09:00 противовоздушная оборона сбила 28 БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере, востоке и юге страны. 18 — сбиты огневыми средствами поражения, 10 — локально потеряны/подавлены РЭБ.



Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 7 локациях, в частности на Черниговщине, Сумщине и Одесской области.



Ранее мы писали, что российская армия вечером, 21 июня, обстреляла Краматорск Донецкой области. Авиационная бомба попала в жилой дом. Известно, что есть пострадавшие.

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