США нанесли удар по Ирану: уничтожены ядерные объекты

Президент США Дональд Трамп заявил, что ВВС Соединенных Штатов атаковали ядерную инфраструктуру Ирана, в частности самый защищенный объект в Фордо. Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social.



«Мы завершили нашу очень успешную атаку на три ядерных объекта в Иране, включая Фордо, Натанз и Исфахан. Все самолеты сейчас находятся за пределами воздушного пространства Ирана. Поздравляем наших великих американских воинов. В мире нет других военных, которые могли бы сделать это. Сейчас настало время для мира! Спасибо за ваше внимание к этому вопросу», — написал он.



По словам лидера, бомбы были сброшены на основной объект, Фордо. Все самолеты возвращаются на базу.



Кроме того, Трамп заявил, что вечером выступит в Белом доме.



«Это исторический момент для США, Израиля и мира. Иран должен теперь согласиться прекратить эту войну. Спасибо», — резюмировал он.



Согласно данным издания Fox News, США сбросили шесть бомб GBU-57 на ядерный объект в Фордо. Также было запущено 30 ракет Tomahawk, запущенных с подводных лодок типа «Огайо» по ядерным объектам в Натанзе и Исфахане.



Генсек ООН Антониу Гутерриш засудил удары США и призвал к деэскалации.



«Растет риск того, что этот конфликт может быстро выйти из-под контроля – с катастрофическими последствиями для гражданского населения, региона и мира», – подчеркнул он.



Гутерриш призвал все государства-члены к деэскалации и соблюдению своих обязательств по Уставу ООН и другим нормам международного права.



Отметим, в ночь на 13 июня армия Израиля нанесла удары по территории Ирана. Израиль в рамках операции «Львиный народ» устранил более 20 иранских командиров. Среди них глава разведуправления Генштаба ВС Ирана и командир ракетных сил КСИР.

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