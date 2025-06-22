Один гражданский пострадал в Константиновке во время обстрела россиян

Вечером, 21 июня, российские военные атаковали Константиновку Донецкой области. Известно об одном пострадавшем. Об этом сообщил начальник Константиновской городской военной администрации Сергей Горбунов.



«В 23:00 состоялся вражеский обстрел ударным FPV-дроном по городу Константиновке», — отметил он.



Горбунов заявил, что в результате обстрела ранен один гражданский человек. Также поврежден легковой автомобиль.



Ранее мы писали, что центр Славянска Донецкой области в воскресенье вечером, 21 июня, попал под российский обстрел. В результате ударов погиб ребенок, также есть пострадавшие.

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