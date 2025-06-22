Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Мирноград Авдеевка Краматорск Бахмут

Один гражданский пострадал в Константиновке во время обстрела россиян

22 июня 2025, 12:34

Один гражданский пострадал в Константиновке во время обстрела россиян

Вечером, 21 июня, российские военные атаковали Константиновку Донецкой области. Известно об одном пострадавшем. Об этом сообщил начальник Константиновской городской военной администрации Сергей Горбунов.

«В 23:00 состоялся вражеский обстрел ударным FPV-дроном по городу Константиновке», — отметил он.

Горбунов заявил, что в результате обстрела ранен один гражданский человек. Также поврежден легковой автомобиль.

Ранее мы писали, что центр Славянска Донецкой области в воскресенье вечером, 21 июня, попал под российский обстрел. В результате ударов погиб ребенок, также есть пострадавшие.

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях

ТЕГИ

Места
Константиновка Донецкая область
События
Война
Люди
Сергей Горбунов
@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
15:35
ГУР уничтожило железнодорожные цистерны с горючим россиян в оккупации
15:30
Оккупированный город Сватово попал под обстрел: трое людей пострадали
17:13
На временно оккупированной Запорожской железной дороге уничтожен российский эшелон с цистернами
13:21
В Макеевке не справляются с наплывом в центр мобильной связи
21:59
Один сотрудник коммунального предприятия погиб, еще трое пострадали в результате обстрела в оккупации
21:40
Путин заявил о «праве» России на территорию Украины
20:54
В Донецкой области уничтожены ангары с российской техникой: ищут наводчика
19:28
Российский военный опубликовал видео удара по технике РФ в Макеевке: подтверждены данные о погибших оккупантах
18:24
Жители оккупации «штурмуют» офисы местного мобильного оператора — что происходит в Донецке
17:26
Российские захватчики собираются установить в Мариуполе памятник Ленину
16:38
«Артек» как орудие пропаганды: Россия собирается «перевоспитать» 56 тысяч украинских детей
13:50
Россияне массово перебрасывают военную технику в оккупированной Луганской области: в «АТЕШ» назвали причину
13:17
Оккупированная Попасная в Луганской области: в разрушенном городе остаются 250 жителей
11:51
В Луганской области оккупанты хотят вдвое увеличить тариф на водоснабжение. Кого это касается
09:38
Россия усилит влияние пропаганды на молодежь в оккупированной Луганской области – ОВА
09:03
Военный «Урал» РФ насмерть сбил девушку в Луганске
15:42
РФ готовит мединструкторов из студентов на оккупированных землях
13:53
На Донетчине будут судить шестерых бойцов ВСУ: оккупанты их обвиняют в «убийстве и ранении людей» под Мариуполем
12:24
Возле оккупированного Мариуполя собираются построить объездную автодорогу
11:17
РФ массово раздаёт повестки на ВОТ: теперь с 27 до 30 лет
все новости
17:36
РФ нанесла ракетный удар по тренировочному полигону ВСУ, есть погибшие и раненые
16:31
Зеленский ввел новые санкции: кто оказался в списке
15:35
ГУР уничтожило железнодорожные цистерны с горючим россиян в оккупации
15:30
Оккупированный город Сватово попал под обстрел: трое людей пострадали
14:36
ВСУ освободили Андреевку на Сумщине — DeepState
13:57
Под завалами дома в Краматорске продолжают искать людей
13:54
При обстреле Покровской громады пострадали двое людей
12:56
Повреждены дома, газопроводы и админздания: россияне атаковали Донетчину более 30 раз
12:34
Один гражданский пострадал в Константиновке во время обстрела россиян
11:42
США нанесли удар по Ирану: уничтожены ядерные объекты
10:57
Россия ударила баллистикой и дронами: ПВО сбила 28 целей
10:23
РФ скинула авиабомбу на жилой дом в Краматорске: есть раненые, под завалами могут быть люди
09:38
Оккупанты ударили по Славянску: погиб ребенок, есть пострадавшие
09:11
Два человека погибли и 13 пострадали за сутки в Донецкой области после обстрелов армии РФ
17:45
До 30 атак в сутки: Генштаб ВСУ сообщил об обострении на Донецком фронте
17:13
На временно оккупированной Запорожской железной дороге уничтожен российский эшелон с цистернами
16:16
Во время репатриации Украина получила 20 тел российских военных — Зеленский
15:11
Лукашенко встретился с спецпосланником США по Украине
14:15
Обстрелы Донетчины продолжаются: семь мирных жителей получили ранения
13:21
В Макеевке не справляются с наплывом в центр мобильной связи
все новости
ВИДЕО
В ГУР показали уничтожение железнодорожных цистерн с горючим. Фото: скриншот ГУР уничтожило железнодорожные цистерны с горючим россиян в оккупации
22 июня, 15:35
Лукашенко встретился с спецпосланником США по Украине Лукашенко встретился с спецпосланником США по Украине
21 июня, 15:11
РФ нанесла массированный удар по Кременчугу: цель — объекты энергетики РФ нанесла массированный удар по Кременчугу: цель — объекты энергетики
21 июня, 08:24
Волонтеры забрали животных погибшей женщины из Константиновки Волонтеры забрали животных погибшей женщины из Константиновки
20 июня, 22:45
Осенью — без выборов: депутат объяснил, почему Осенью — без выборов: депутат объяснил, почему
20 июня, 22:12
Путин заявил о «праве» России на территорию Украины Путин заявил о «праве» России на территорию Украины
20 июня, 21:40

«Новости Донбасса» © 2025 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор