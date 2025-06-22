Повреждены дома, газопроводы и админздания: россияне атаковали Донетчину более 30 раз

Россияне атаковали Донетчину. Фото: Вадим Филашкин

Российские войска за минувшие сутки, 21 июня, обстреляли ряд населенных пунктов Донецкой области. В результате атак повреждены дома и административные здания. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



«Всего за сутки россияне 35 раз обстреляли населенные пункты Донетчины», — отметил он.



По словам Филашкина, под удар попали два района:



Покровский район. В Покровске ранены 2 человека, в Родинском повреждены 2 автомобиля. В Заповедном Шаховской громады разрушен дом.





Краматорский район. В Лимане поврежден дом и газопровод; в Калениках повреждены 4 дома. В Славянске 1 человек погиб и 3 ранены, повреждено более 30 частных домов, 4 многоэтажки, 2 админздания и 4 автомобиля. В Ильиновке 1 человек ранен, поврежден дом. В Константиновке 1 человек погиб и 2 ранены, повреждены 9 частных домов, многоэтажка, 2 газопровода и 2 автомобиля; в Белокузьминовке ранен человек, повреждены 6 домов.



Ранее мы писали, что центр Славянска Донецкой области в воскресенье вечером, 21 июня, попал под российский обстрел. В результате ударов погиб ребенок, также есть пострадавшие.

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