При обстреле Покровской громады пострадали двое людей

Прифронтовая Покровская громада Донецкой области дважды попала под обстрел. Ранены двое жителей. Об этом сообщили в пресс-службе Покровская городская военная администрация.



«21 июня около 09:00 со стороны российских оккупационных войск состоялся обстрел FPV-дроном центральной части Покровска, в результате которого ранены двое местных жителей», — говорится в сообщении.



У мужчины диагностирована акубаротравма, осколочное ранение туловища, головы, верхних и нижних конечностей. Кроме того, госпитализирована женщина с осколочным ранением поясничного отдела позвоночника. Оба пострадавших доставлены в медицинское учреждение в городе Доброполье.



В ведомстве отметили, что около 16:00 FPV-дрон попал в автодорогу между Покровском и Родинском. В результате обстрела повреждены 2 гражданских автомобиля: ВАЗ 21099 и Volkswagen Caddy. Информация о пострадавших не поступала.



Ранее мы писали, что российские войска за минувшие сутки, 21 июня, обстреляли ряд населенных пунктов Донецкой области. В результате атак повреждены дома и административные здания.

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