Под завалами дома в Краматорске продолжают искать людей

В Краматорске российская ракета разрушила часть четырёхэтажного жилого дома. По состоянию на 13:30 спасатели деблокировали тела двух погибших мужчин.

По предварительной информации, под завалами могут оставаться ещё трое человек.

Поисково-спасательная операция продолжается.

Как сообщил начальник Краматорской городской военной администрации Александр Гончаренко, известно о четырёх пострадавших, среди них — 15-летняя девочка.

Ранее мы писали, что центр Славянска Донецкой области в воскресенье вечером, 21 июня, попал под российский обстрел. В результате ударов погиб ребенок, также есть пострадавшие.