ВСУ освободили Андреевку на Сумщине — DeepState

Андреевку деоккупировали Сили обороны. Фото: DeepState

Украинские военнослужащие освободили село Андреевка Сумской области. Населенный пункт находится под контролем Сил обороны. Об этом сообщает проект DeepState.



К слову, еще в начале июня оборонное ведомство РФ сообщало, что «ВС РФ освободило Андревку».



Кроме того, военные аналитики отметили, что российская армия продвинулась возле Привольного и Шевченко.



Напомним, на Петербургском международном экономическом форуме 20 июня глава Кремля Владимир Путин сообщил, что обсуждается зона глубиной 10—15 км на территории Сумской области. Он отметил, что цель этих действий — обеспечение безопасности российских приграничных регионов. При этом добавил: «У нас нет задачи занимать Сумы, но мы этого не исключаем».

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